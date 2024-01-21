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قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
2024-01-21 | 09:42
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قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: محمد أحمد القوادي (من مواليد عام 1983، سوري)الذي غادر منزله الكائن داخل مخيم ويفل للاجئين الفلسطينيين، بتاريخ 19-1-2024، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 08-370800، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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مفقود
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