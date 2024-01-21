إطلاق نار في مخيم عين الحلوة اثر اشكال فردي

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن إشكالا فرديا وقع في مخيم عين الحلوة، تطور إلى اطلاق نار داخل مخيم في حي حطين، وتعمل القوة المشتركة الفلسطينية على تهدئة الوضع وعودة الأمور الى طبيعتها.