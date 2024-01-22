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الجيش: توقيف 8 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

أمن وقضاء
2024-01-22 | 13:54
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الجيش: توقيف 8 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
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الجيش: توقيف 8 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات 6 أشخاص وفقًا لما يلي:

المواطن (ا.ت.) في بلدة برجا والمواطن (م.غ.) في بلدة الجية لتأليفهما عصابة سرقة دراجات نارية وإقدامهما على سرقة نحو 20 دراجة ضمن منطقة الشوف، والمواطن (ا.م.) لارتباطه بالعصابة المذكورة، وتجوله من دون أوراق قانونية، وتعاطيه المخدرات وحيازته كمية منها، وعمله على نقل الدراجات المسروقة بين المخيمات الفلسطينية ومناطق مختلفة.

الفلسطيني (ي.س.) في بلدة برجا لإقدامه على سرقة نحو 13 دراجة نارية وعدد من ركائم السيارات ضمن منطقة الشوف وبيعها في منطقة صبرا، إضافة إلى تعاطيه المخدرات وحيازته كمية منها وتجوله دون أوراق ثبوتية.

المواطن (ر.ا.) والسوري (ح.ص.) في بلدة دير الزهراني - الجنوب لتأليفهما مع آخرين عصابة نشل وسرقة، وإقدامهما على نشل هواتف خلوية وتعاطي المخدرات.

كذلك أوقفت وحدة من الجيش في بلدتَي الرويمة وشدرا - عكار المواطنَين (س.خ.) و(ف.ر.) وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون.

وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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