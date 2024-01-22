أكثر من مئتي شهيد حصيلة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان منذ بدء حرب غزة (فرانس برس)

ارتفعت اليوم، حصيلة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان الى أكثر من مئتي شهيد، بينهم 147 مقاتلاً من حزب الله، قضوا خلال أكثر من ثلاثة أشهر من التصعيد على وقع الحرب في قطاع غزة، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس.



ونعى حزب الله اليوم ثلاثة من مقاتليه، قال إن كلاً منهم "ارتقى شهيداً على طريق القدس"، وهي العبارة التي يستخدمها لنعي عناصره الذين يقتلون بنيران إسرائيلية منذ بدء التصعيد.



وبذلك، ارتفع عدد الشهداء الإجمالي في جنوب لبنان الى 202 شهيد، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس استناداً الى بيانات نعي حزب الله ومجموعات أخرى بينها فصائل فلسطينية، إضافة الى مصادر رسمية وأهلية.



ومن بين الشهداء 26 مدنياً، ضمنهم ثلاثة صحافيين ومسعفان، إضافة الى عنصر في الجيش اللبناني و20 مقاتلاً موزعين مناصفة بين حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.



وكانت امرأة قد استشهدت ليل الأحد في غارة على بلدة كفرا الجنوبية.



ولا تشمل حصيلة الشهداء هذه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الذي استشهد مع ستة من رفاقه الشهر الحالي بضربة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، نُسبت الى إسرائيل.



وإلى جانب الشهداء في جنوب لبنان، نعى حزب الله 16 مقاتلاً قال إنهم قضوا بنيران إسرائيلية في سوريا منذ بدء الحرب في غزة.