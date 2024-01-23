توقيف شخصين بجرم سرقة دراجة آليّة.. وهذا ما ضبط بحوزتهما

تمكّنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، بتاريخ 19/01/2024 من توقيف شخصين، في محلّة كورنيش المزرعة، على متن دراجة آليّة، سُرِقَت من محلّة طريق الجديدة بتاريخ 14/01/2024، وهما السّوريّان:



م. ا. ع. (مواليد عام 1997) مطلوب بجرم سرقة سيّارات، وعدم نقل هويّة.

ع. ك. (مواليد عام 1982).



وبتفتيشهما، ضبط بحوزتهما كميّة من المخدّرات عبارة عن: /13،5/ حبّة "كبتاغون"، كميّة من مادّتي الماريجوانا، وحشيشة الكيف، أقنعة، وأدوات تستخدم بعمليات السّرقة والسّلب (قطّاعات، ومفكّ براغي).



وأُعيدت الدرّاجة الآليّة إلى مالكها، وأودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتحقيق معهما، عملاً بإشارة القضاء المختص.