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الجيش يعلن تحرير مخطوفَين عند الحدود اللبنانية - السورية

أمن وقضاء
2024-01-23 | 08:49
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الجيش يعلن تحرير مخطوفَين عند الحدود اللبنانية - السورية
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الجيش يعلن تحرير مخطوفَين عند الحدود اللبنانية - السورية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه "بتاريخ 22/ 1/ 2024، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المواطنة (ل.أ.) وزوجها السوري (م.ح.) عند الحدود اللبنانية – السورية، بعد خطفهما بتاريخ 16/ 1/ 2024  من قبل عصابة منظّمة تعمل في مجال الإتجار بالبشر. وكانت العصابة قد استدرجتهما من منطقة السبتية – جبل لبنان إلى الحدود وأوهمتهما بالسفر إلى الخارج عبر طرق غير شرعية، وهددتهما بالقتل وطالبت بفدية مالية لقاء تحريرهما".

وأفادت قيادة الجيش بأن التحقيق بوشر وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة.

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