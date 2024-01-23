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تدابير سير وإقفال شارع المصارف ليومين تزامنا مع جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب
أمن وقضاء
2024-01-23 | 09:51
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تدابير سير وإقفال شارع المصارف ليومين تزامنا مع جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "في السّاعة 11:00 من يومي الأربعاء والخميس 24 و 25-1-2024، سيُعقَد في مجلس النواب جلسة عامة لدراسة وإقرار مشروع الموازنة العامّة لعام 2024. لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة 6:00 صباحاً من التاريخين المذكورين، وحتى الانتهاء".
لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.
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تدابير سير
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