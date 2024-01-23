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3 جرحى في إشكال تخلله إطلاق نار على أوتوستراد المنية

أمن وقضاء
2024-01-23 | 11:15
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3 جرحى في إشكال تخلله إطلاق نار على أوتوستراد المنية
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3 جرحى في إشكال تخلله إطلاق نار على أوتوستراد المنية

3 جرحى في إشكال تخلله إطلاق نار على أوتوستراد المنية

أصيب 3 أشخاص يحملون الجنسية السورية بجروح مختلفة بعدما قام شخص من آل دنش بإطلاق النار عليهم من سلاح فردي على أوتوستراد المنية خلال إشكال وقع بين الطرفين على خلفية خلاف سابق بينهم، وكانوا على متن "توك توك" يقلهم.
 
وعملت فرق إسعاف "سبل السلام" على نقلهم إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم، بينما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة أسباب الحادثة.

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