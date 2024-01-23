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توقيف 14 شخصاً في بلدتَي برج العرب - عكار وبريتال - البقاع لارتكابهم جرائم مختلفة

أمن وقضاء
2024-01-23 | 12:50
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توقيف 14 شخصاً في بلدتَي برج العرب - عكار وبريتال - البقاع لارتكابهم جرائم مختلفة
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توقيف 14 شخصاً في بلدتَي برج العرب - عكار وبريتال - البقاع لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات تؤازر كل منها وحدة من الجيش 14 شخصًا وفقًا لما يلي:

- ٦ مواطنين في بلدة برج العرب - عكار لتورطهم في إشكال حصل في البلدة بتاريخ 21/1/2024، وضُبطت في حوزتهم أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.

- ٣ مواطنين و٤ سوريين في بلدة بريتال - البقاع لتورطهم في أعمال سرقة، وضُبطت في حوزتهم سيارات ودراجات نارية مسروقة، بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف ومواد مخدرة وأعتدة عسكرية.

- الفلسطيني (م.ه.) لإقدامه على نقل أسلحة حربية ثقيلة، وضُبطت في حوزته قواذف مضادة للدروع.

وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
 
 

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