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جولات تفتيشية لمراقبي وزارة الإقتصاد في هذه المناطق... وتحرير محاضر ضبط

أمن وقضاء
2024-01-23 | 14:40
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جولات تفتيشية لمراقبي وزارة الإقتصاد في هذه المناطق... وتحرير محاضر ضبط
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جولات تفتيشية لمراقبي وزارة الإقتصاد في هذه المناطق... وتحرير محاضر ضبط

جولات تفتيشية لمراقبي وزارة الإقتصاد في هذه المناطق... وتحرير محاضر ضبط

بتوجيه من وزير الإقتصاد والتجارة، وبالرغم من الوضع الأمني الصعب في القرى الحدودية الجنوبية وصعوبة التنقل نتيجة السيول وانقطاع الطرقات في عدد من المناطق، قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولات تفتيشية على المؤسسات التجارية.

وشملت هذه الجولات فحص الألبان والأجبان والمواد الغذائية، محلات اللحوم والخضار والفاكهة، الأفران، محطات المحروقات ومحطات تكرير المياه، وذلك للكشف على المواد والسلع المعروضة للبيع منعًا للإحتكار وغلاء الأسعار والغش خصوصًا بحق المواطنين النازحين من قراهم التي تتعرض للقصف اليومي.

وفي السياق نفسه، ضبطت الدوريات محطة وقود في منطقة البص في مدينة صور بتهمة الغش، حيث كانت تبيع بنزين 95 أوكتان على أنه 98 أوكتان.

كما تم تحرير محاضر ضبط في بلدات لالا، الفرعون، وغزة في البقاع الغربي لعدم إعلان الأسعار ووجود مواد منتهية الصلاحية.

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