الجيش: توقيف 10 مواطنين لتورطهم في إشكال في بلدة برج العرب - عكار

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه إلحاقًا للبيان السابق المتعلق بتوقيف 6 مواطنين لتورطهم في الإشكال الذي حصل بتاريخ 21/1/2024 في بلدة برج العرب – عكار، ونتيجة المتابعة والتحقيق، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات 10 مواطنين آخرين لتورّطهم في الإشكال نفسه.



وأكدت قيادة الجيش في بيان، أن التحقيق يتواصل بإشراف القضاء المختص.