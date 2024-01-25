توقيف 4 أشخاص في مناطق كفرحباب والسبتية والجديدة لارتكابهم جرائم مختلفة

توقيف 4 أشخاص في مناطق كفرحباب والسبتية والجديدة لارتكابهم جرائم مختلفة



بتاريخ 23/1/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة كفرحباب - جبل لبنان المواطنين (ع.ع.) و(أ.أ.) لارتكابهما أعمال سرقة واحتيال، ولوجود مذكرات توقيف في حقهما بجرائم: السرقة، الإتجار بالمخدرات، التعامل بشيكات دون رصيد، وضبطت في حوزتهما كمية من المسروقات.



كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقتي السبتية والجديدة السوريين (س.ع.) و(أ.م.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها وحيازتهما كمية منها وإدارة شبكة مروجين، بالإضافة إلى التجول من دون أوراق قانونية، وضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًا.



وقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.