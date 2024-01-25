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إنهيار سقف مدرسة في المنية وإدارتها تصرف الطالبات

أمن وقضاء
2024-01-25 | 08:01
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إنهيار سقف مدرسة في المنية وإدارتها تصرف الطالبات
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إنهيار سقف مدرسة في المنية وإدارتها تصرف الطالبات

إنهيار سقف مدرسة في المنية وإدارتها تصرف الطالبات

تعرض سقف إحدى غرف مدرسة المنية الرسمية للبنات في حي البلاط للسقوط من غير أن تصاب أي طالبة بأذى، ما دفع إدارة المدرسة إلى صرف الطالبات فورًا من صفوفهن قبل إنتهاء الدوام بعد إتصالهم بأهاليهن لهذه الغاية.

وناشد أهالي الطالبات المسؤولين إرسال فريق فني للكشف على مبنى المدرسة خوفًا من أن تكون أساساته وبنيانه غير سليمة، وأن يعقب ذلك إنهيارات أخرى تؤدي لوقوع إصابات بين الطالبات، متمنين أن يتخذ المسؤولين قرارات عاجلة بهذا الشأن لأن المدرسة المذكورة هي الوحيدة للبنات في المنطقة.

أخبار لبنان

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