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قتيل في إشكال تطور إلى إطلاق نار في حي السلم

قتيل في إشكال تطور إلى إطلاق نار في حي السلم



سقط قتيل بطلقتين من مسدس حربي خلال إشكال بين عائلتين تطور إلى إطلاق نار في حي السلم بالقرب من مجمع الإمام الرضا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.