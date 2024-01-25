الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
13
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
13
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف سوري في النبطية يزوّر استمارات صادرة عن هيئة إدارة السير
أمن وقضاء
2024-01-25 | 14:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
توقيف سوري في النبطية يزوّر استمارات صادرة عن هيئة إدارة السير
اوقفت مديرية النبطية الإقليمية في امن الدولة، السوري ع.ش. في النبطية، بعد معلومات عن قيامه بتزوير استمارات صادرة عن هيئة إدارة السير.
وبالتحقيق معه، اعترف بانه يقوم بتزوير هذه الاستمارات مقابل مبالغ مالية، فتم توقيفه وإجراء المقتضى القانوني بحقه وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
النبطية
يزوّر
استمارات
صادرة
إدارة
السير
التالي
توقيف 4 أشخاص في مناطق كفرحباب والسبتية والجديدة لارتكابهم جرائم مختلفة
الجيش: توقيف 10 مواطنين لتورطهم في إشكال في بلدة برج العرب - عكار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2024-01-09
مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات: التوقف عن العمل هذا الاسبوع في المراكز كافة
امن وقضاء
2024-01-09
مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات: التوقف عن العمل هذا الاسبوع في المراكز كافة
0
امن وقضاء
2024-01-07
هيئة إدارة السير أعلنت عن استقبال المواطنين لإنجاز المعاملات المعلن عنها سابقا
امن وقضاء
2024-01-07
هيئة إدارة السير أعلنت عن استقبال المواطنين لإنجاز المعاملات المعلن عنها سابقا
0
أخبار لبنان
2024-01-03
هيئة إدارة السير: يُمكن لمن تعذر عليهم أخذ موعد على المنصة الحضور شخصيا إلى الدكوانة غدا
أخبار لبنان
2024-01-03
هيئة إدارة السير: يُمكن لمن تعذر عليهم أخذ موعد على المنصة الحضور شخصيا إلى الدكوانة غدا
0
امن وقضاء
2023-12-22
اتهامية جبل لبنان اصدرت قرارين في ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والاوزاعي
امن وقضاء
2023-12-22
اتهامية جبل لبنان اصدرت قرارين في ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والاوزاعي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:04
بيان لقوى الأمن الداخلي حول برنامج "مرحبا دولة"... ماذا جاء فيه؟
أمن وقضاء
14:04
بيان لقوى الأمن الداخلي حول برنامج "مرحبا دولة"... ماذا جاء فيه؟
0
أمن وقضاء
13:08
قتيل في إشكال تطور إلى إطلاق نار في حي السلم
أمن وقضاء
13:08
قتيل في إشكال تطور إلى إطلاق نار في حي السلم
0
خبر عاجل
08:22
الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!
خبر عاجل
08:22
الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!
0
أمن وقضاء
08:01
إنهيار سقف مدرسة في المنية وإدارتها تصرف الطالبات
أمن وقضاء
08:01
إنهيار سقف مدرسة في المنية وإدارتها تصرف الطالبات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:38
العاصفة "دانييلا" تصل إلى لبنان... فكيف علّقت دانييلا رحمة؟
فنّ
05:38
العاصفة "دانييلا" تصل إلى لبنان... فكيف علّقت دانييلا رحمة؟
0
منوعات
11:36
حكم المحكمة لم يكن متوقعاً... طعنت حبيبها أكثر من 100 مرة: كيف تجنبت السجن؟
منوعات
11:36
حكم المحكمة لم يكن متوقعاً... طعنت حبيبها أكثر من 100 مرة: كيف تجنبت السجن؟
0
آخر الأخبار
15:24
رويترز: مسيرة متفجرة تضرب منطقة في حقل خور مور للغاز بشمال العراق
آخر الأخبار
15:24
رويترز: مسيرة متفجرة تضرب منطقة في حقل خور مور للغاز بشمال العراق
0
أخبار دولية
12:34
النرويج ستساعد في نقل أموال الضرائب بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
أخبار دولية
12:34
النرويج ستساعد في نقل أموال الضرائب بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:46
هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟
أخبار دولية
13:46
هل تنجح الولايات المتحدة الأميركية في الإنسحاب من العراق وسوريا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الولايات المتحدة وداعش في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الولايات المتحدة وداعش في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تل أبيب لم تستفق بعد من هول صدمة عملية المغازي... ومسؤولون عسكريون يعترفون بصعوبة القتال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تل أبيب لم تستفق بعد من هول صدمة عملية المغازي... ومسؤولون عسكريون يعترفون بصعوبة القتال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل بدأت إسرائيل فصلًا جديدًا في حربها على حزب الله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سفراء "الخماسية" اجتمعوا في دارة السفير السعودي... وهذا ما قاله السفير المصري للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في جلسة الموازنة الثالثة... الرتابة نفسها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في جلسة الموازنة الثالثة... الرتابة نفسها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جلسة مسائية لاستكمال مناقشة الموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
جلسة مسائية لاستكمال مناقشة الموازنة... ماذا في تفاصيلها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
يتراشقون إفتراضيا من أجل الزعيم وينسون مصائبهم...
تقارير نشرة الاخبار
13:12
يتراشقون إفتراضيا من أجل الزعيم وينسون مصائبهم...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-1-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:22
الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!
خبر عاجل
08:22
الدولة اللبنانية تدّعي على الـLBCI… مرحبا دولة!
2
خبر عاجل
13:31
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي
خبر عاجل
13:31
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن اجتماع سفراء "الخماسية" في دارة السفير السعودي
3
خبر عاجل
14:45
القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"
خبر عاجل
14:45
القضاء اللبناني انتصر لحرية التعبير ورد طلب وزارة الداخلية الرامي إلى منع برنامج "مرحبا دولة"
4
خبر عاجل
12:49
"التقدمي الإشتراكي" متضامنًا مع الـLBCI: الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها لا سيما حرية الإعلام
خبر عاجل
12:49
"التقدمي الإشتراكي" متضامنًا مع الـLBCI: الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها لا سيما حرية الإعلام
5
منوعات
09:53
نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟
منوعات
09:53
نجمة أفلام إباحية تُقتل وهي مستلقية في فراشها... ماذا حصل معها؟
6
فنّ
13:59
في يوم عرض وثائقي إليسا... زياد برجي يفوز قضائياً بأغنية "وبطير": كيف أعلن الخبر؟ (صورة)
فنّ
13:59
في يوم عرض وثائقي إليسا... زياد برجي يفوز قضائياً بأغنية "وبطير": كيف أعلن الخبر؟ (صورة)
7
فنّ
05:38
العاصفة "دانييلا" تصل إلى لبنان... فكيف علّقت دانييلا رحمة؟
فنّ
05:38
العاصفة "دانييلا" تصل إلى لبنان... فكيف علّقت دانييلا رحمة؟
8
أخبار دولية
08:23
زلزال بقوة 5.3 درجة يهز تركيا
أخبار دولية
08:23
زلزال بقوة 5.3 درجة يهز تركيا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More