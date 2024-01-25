توقيف سوري في النبطية يزوّر استمارات صادرة عن هيئة إدارة السير

اوقفت مديرية النبطية الإقليمية في امن الدولة، السوري ع.ش. في النبطية، بعد معلومات عن قيامه بتزوير استمارات صادرة عن هيئة إدارة السير.وبالتحقيق معه، اعترف بانه يقوم بتزوير هذه الاستمارات مقابل مبالغ مالية، فتم توقيفه وإجراء المقتضى القانوني بحقه وذلك بالتنسيق مع القضاء المختص.