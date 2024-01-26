تدابير سير وإقفال شارع المصارف اليوم بسبب إنعقاد جلسة لمجلس النواب

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الساعة 15:00 من يوم الجمعة 26/01/2024 سيعقَد في مجلس النواب جلسة عامة لمتابعة دراسة وإقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2024.



لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كليًا طيلة فترة إنعقاد الجلسة إعتبارًا من الساعة 10:00 صباحًا من التاريخ المذكور وحتى الإنتهاء.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للإزدحام.