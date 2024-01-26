يزور إستمارات سير في النبطية: أوقفته أمن الدولة

يزور إستمارات سير في النبطية: أوقفته أمن الدولة

أوقفت دورية من أمن الدولة - مديرية النبطية الإقليمية السوري (ع.ش.) بعد توافر معلومات حول قيامه بتزوير إستمارات صادرة عن هيئة إدارة السير.



وبالتحقيق معه، إعترف أنه يقوم بتزوير هذه الإستمارات مقابل مبالغ مالية. وتم توقيفه وأجري المقتضى القانوني بحقه بالتنسيق مع القضاء المختص.