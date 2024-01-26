توقيف 3 سوريين لإقدامهم على ترويج المخدرات في بلدة الدامور – جبل لبنان

توقيف 3 سوريين لإقدامهم على ترويج المخدرات في بلدة الدامور – جبل لبنان



بتاريخ 24/1/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الدامور - جبل لبنان السوريين (م.ق.) و(خ.ح.) و(ح.ح.) لإقدامهم على ترويج المخدرات ودخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات وأسلحة حربية.



‏وقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.