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توقيف 3 سوريين لإقدامهم على ترويج المخدرات في بلدة الدامور – جبل لبنان
أمن وقضاء
2024-01-26 | 05:09
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توقيف 3 سوريين لإقدامهم على ترويج المخدرات في بلدة الدامور – جبل لبنان
توقيف 3 سوريين لإقدامهم على ترويج المخدرات في بلدة الدامور – جبل لبنان
بتاريخ 24/1/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الدامور - جبل لبنان السوريين (م.ق.) و(خ.ح.) و(ح.ح.) لإقدامهم على ترويج المخدرات ودخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات وأسلحة حربية.
وقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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