سحب سيارة عالقة في الثلوج في عيون السيمان - كفردبيان

سحب سيارة عالقة في الثلوج في عيون السيمان - كفردبيان

عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٣:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠١/٢٦ على سحب سيارة رباعية الدفع عالقة في الثلوج في عيون السيمان - كفردبيان - كسروان، وذلك لتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.