الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هيئة ادارة السير تعلن خدمات جديدة للاسبوعين المقبلين

أمن وقضاء
2024-01-27 | 03:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هيئة ادارة السير تعلن خدمات جديدة للاسبوعين المقبلين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هيئة ادارة السير تعلن خدمات جديدة للاسبوعين المقبلين

اعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات -  في بيان،  "استقبال المواطنين خلال الأسبوعين القادمين لإنجاز الخدمات الجديدة التّالية في المركز الرئيسي في الدكوانة: فكّ حجز وفكّ رهن السّيارات السّياحيّة العموميّة، إصدار رخصة سير بدل عن ضائع للسيارات ٠العمومية واستمارة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى الخدمات التي تمّ الاعلان عنها سابقاً، وذلك وفق الآلية التالية:

أ- في المركز الرئيسي في الدكوانة:

- يومي الثلاثاء الواقعين في 30 كانون الثاني و6 شباط 2024

- يومي الاربعاء الواقعين في 31 كانون الثاني و7 شباط 2024

من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة الالكتروني، علماً انّه *سيصار الى فتح منصة المواعيد يوم السبت 27/1/2024 السّاعة الخامسة بعد الظهر لهذه الغاية.

-يوم الخميس 1 شباط للمواطنين اصحاب السيارات – الدراجات الجديدة / رخص السّوق التي تنتهي رقم (هيكلها / تسلسلها): بـ 3/ 4/ 5 ويوم الخميس 8 شباط للتي تنتهي بـ 6/ 7 / 8/9   

وذلك دون حجز موعد على ان يحضر اصحاب العلاقة بالذات شخصياً دون حضور وكلاء عنهم.

ب- اما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس) يستكمل العمل وفق الالية التّالية:

- ايّام الثلاثاء للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2، 3  

- ايّام الاربعاء للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4 ، 5، 6

- ايام الخميس للسيارات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 7، 8، 9

كما يهمّ المصلحة تذكير المواطنين بإمكانيّة الاطلاع على الخدمات التي تقدمها حالياً على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements

وعلى المستندات المطلوب احضارها وفق نوع الخدمة المزمع انجازها على صفحة https://tmo.gov.lb/web/panel/info  

علماً انّ المصلحة سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الاسابيع المقبلة".

 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

ادارة

السير

خدمات

جديدة

للاسبوعين

المقبلين

LBCI التالي
سيارات علقت على طريق ضهر البيدر مساءً... وعناصر قوى الأمن الداخلي عملت على سحبها
مداهمة في عين الرمانة... توقيف الرأس المدبّر لعمليات سرقة دراجات آليّة بِزَيّ "شرطة بلدية"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-11-25

هيئة ادارة السير تستقبل المواطنين كالمعتاد وتعلن إنجاز معاملات جديدة وتستكمل خدماتها القائمة

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-23

هيئة ادارة السير تعلن آلية جديدة لانجاز المعاملات

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-03

هيئة ادارة السير تعلن إنجاز معاملات جديدة بدءا من الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-14

هيئة ادارة السير: بدء إنجاز المعاملات بنقل ملكيّة السيارات السياحيّة وخدمات اخرى

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:42

رسائل صوتية ونصّيّة توزّع في المناطق الحدوديّة تثير حالة من الهلع في صفوف الاهالي... و"أمن الدولة" تتحرّك

LBCI
أمن وقضاء
06:52

سيارات علقت على طريق ضهر البيدر مساءً... وعناصر قوى الأمن الداخلي عملت على سحبها

LBCI
أمن وقضاء
03:44

مداهمة في عين الرمانة... توقيف الرأس المدبّر لعمليات سرقة دراجات آليّة بِزَيّ "شرطة بلدية"

LBCI
أمن وقضاء
02:52

انفجار داخل أحد المطاعم في شارع العجمي بسوق بيروت والاضرار مادية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:26

"حفل تايلور سويفت خرّب زفافها"... هذا ما فعلته وصيفة الشرف!

LBCI
فنّ
14:38

"أصيبت بارتجاج في المخ وتمزق في جبهتها وألم في معصمها الأيسر"... معجبة تقاضي 50 سنت وهذه هي التهمة! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
04:40

إيطاليا تعلق تمويل الأونروا

LBCI
فنّ
06:16

سعرها يفوق الربع مليون دولار أميركي... خالد راغب علامة يقود سيارة فارهة في إيطاليا (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

ليل الجمعة شهد تصعيدًا على الجبهة الجنوبية... هذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
06:52

سيارات علقت على طريق ضهر البيدر مساءً... وعناصر قوى الأمن الداخلي عملت على سحبها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:49

رعد: المقاومة في لبنان تصدت للعدو الإسرائيلي وجاهزة للمواجهة إلى أبعد مدى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:09

لبنان على موعد مع عاصفة ثانية في الأيام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

صواريخ المقاومة الجديدة.. ضربة عسكرية ونفسية لاسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ما الذي يحصل على الحدود الأميركية المكسيكية في تكساس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بعد انتشارها بين الشباب… ماذا نعرف عن مضار الـVape والـIqos؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

أميركا تخرج من العراق.. كيف، لماذا ومتى؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أين اصبح البحث ببنود موازنة العام 2024؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:47

مجلس النواب يقر موازنة 2024

LBCI
فنّ
14:08

"لا تحزن على امر قد انتهى"... نادين نسيب نجيم تثير قلق جمهورها: "ما تقولي انفصلتي؟!"

LBCI
أخبار لبنان
15:24

الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤... هذا ما في التفاصيل

LBCI
منوعات
15:00

مصنع للألعاب الجنسية يثير غضب الجيران... هذا ما يحصل هناك كل يوم عند الرابعة صباحا!

LBCI
أخبار لبنان
09:44

مصادر ديبلوماسية مطلعة للـLBCI: اللجنة الخماسية مستمرة بالتعاون وهذا ما تعمل عليه

LBCI
آخر الأخبار
14:39

مجلس النواب وافق على زيادة القيمة التأجيرة 10 أضعاف للوحدات السكنية ومن ١٥ لـ٢٠ ضعفا للوحدات التجارية

LBCI
حال الطقس
03:30

كتل هوائية باردة قبل وصول المنخفض الثالث... اليكم حال الطقس

LBCI
منوعات
10:17

أم حامل لم تستطع التوقف عن ممارسة هذه العادة السيّئة... لم تعلم أنها تضرّ بصحة طفلها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More