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سيارات علقت على طريق ضهر البيدر مساءً... وعناصر قوى الأمن الداخلي عملت على سحبها

سيارات علقت على طريق ضهر البيدر مساءً... وعناصر قوى الأمن الداخلي عملت على سحبها

أدت الثلوج التي سقطت مساءً إلى إقفال طريق ضهر البيدر لبعض الوقت، إما بسبب تراكم الثلوج أو بسبب عدم إلتزام المواطنين بتعليمات قوى الأمن الداخلي، فعلقت بعض السيارات وعملت عناصر قوى الأمن الداخلي على سحبها بالتعاون مع مركز جرف الثلوج.