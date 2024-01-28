غارة اسرائيلية على تعاونية لبيع المواد الغذائية عند مثلث بلدتي طيرحرفا الجبين

شُنّت غارة اسرائيلية على تعاونية "بلال غيث" لبيع المواد الغذائية عند مثلث بلدتي طيرحرفا الجبين ، ما ادى الى وقوع اضرار جسيمة في المبنى وتلف كمية كبيرة من محتويات التعاونية فضلا عن تضرر المباني المجاورة.