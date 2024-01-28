سرقة حوالي ٥٠٠ متر من الكابلات الكهربائية في يحشوش - كسروان

أقدم مجهولون على سرقة حوالي ٥٠٠ متر من الكابلات الكهربائية في بلدة يحشوش - كسروان.



وقد باشرت القوى الأمنية بالتعاون مع شرطة بلدية يحشوش بالتحقيقات لكشف السارقين، وقد توافرت لديهم بعض الخيوط لعملية السرقة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".