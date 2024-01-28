الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
جبل لبنان
12
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سرقة حوالي ٥٠٠ متر من الكابلات الكهربائية في يحشوش - كسروان
أمن وقضاء
2024-01-28 | 08:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سرقة حوالي ٥٠٠ متر من الكابلات الكهربائية في يحشوش - كسروان
أقدم مجهولون على سرقة حوالي ٥٠٠ متر من الكابلات الكهربائية في بلدة يحشوش - كسروان.
وقد باشرت القوى الأمنية بالتعاون مع شرطة بلدية يحشوش بالتحقيقات لكشف السارقين، وقد توافرت لديهم بعض الخيوط لعملية السرقة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
حوالي
الكابلات
الكهربائية
يحشوش
كسروان
التالي
غارة اسرائيلية على تعاونية لبيع المواد الغذائية عند مثلث بلدتي طيرحرفا الجبين
رسائل صوتية ونصّيّة توزّع في المناطق الحدوديّة تثير حالة من الهلع في صفوف الاهالي... و"أمن الدولة" تتحرّك
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللاجئون الفلسطينيون أمام مخاطر وقف تمويل الأونروا وانعكاس ذلك على واقعهم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللاجئون الفلسطينيون أمام مخاطر وقف تمويل الأونروا وانعكاس ذلك على واقعهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حرب غزة... الجيش الإسرائيلي يكثف قتاله في خان يونس
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حرب غزة... الجيش الإسرائيلي يكثف قتاله في خان يونس
0
منوعات
13:15
فجرّت مفاجأة بعد 50 عاما... مارست الجنس مع زوج صديقتها المقربة يوم ولادة ابنتهما!
منوعات
13:15
فجرّت مفاجأة بعد 50 عاما... مارست الجنس مع زوج صديقتها المقربة يوم ولادة ابنتهما!
0
أخبار دولية
13:11
هوكستين: تأثير تجنب الملاحة في البحر الأحمر على التضخم محدود
أخبار دولية
13:11
هوكستين: تأثير تجنب الملاحة في البحر الأحمر على التضخم محدود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:39
الجيش: توقيف أشخاص في مناطق الضم والفرز والميناء وحارة الناعمة لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
08:39
الجيش: توقيف أشخاص في مناطق الضم والفرز والميناء وحارة الناعمة لارتكابهم جرائم مختلفة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
كيف يبدو المشهد الميداني الجنوبي في ظل التهديدات السياسية والعسكرية الاسرائيلية المتصاعدة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:53
كيف يبدو المشهد الميداني الجنوبي في ظل التهديدات السياسية والعسكرية الاسرائيلية المتصاعدة؟
0
أمن وقضاء
04:21
عصابة تستأجر السيارات وتسرقها...
أمن وقضاء
04:21
عصابة تستأجر السيارات وتسرقها...
0
أمن وقضاء
03:50
غارة اسرائيلية على تعاونية لبيع المواد الغذائية عند مثلث بلدتي طيرحرفا الجبين
أمن وقضاء
03:50
غارة اسرائيلية على تعاونية لبيع المواد الغذائية عند مثلث بلدتي طيرحرفا الجبين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-25
رفضت التنازل عن مقعدها المريح لراكبة أخرى... رد فعل يثير الجدل في رحلة جوية وهذا ما حصل!
منوعات
2024-01-25
رفضت التنازل عن مقعدها المريح لراكبة أخرى... رد فعل يثير الجدل في رحلة جوية وهذا ما حصل!
0
منوعات
2023-08-31
تضامناً مع مرضها... أمّ ترغم ابنتها المراهقة على حلق شعرها بالكامل وهذا كان ردّ فعل الوالد!
منوعات
2023-08-31
تضامناً مع مرضها... أمّ ترغم ابنتها المراهقة على حلق شعرها بالكامل وهذا كان ردّ فعل الوالد!
0
أخبار لبنان
2024-01-22
نعمة محفوض للـLBCI: لن نوقع على الصيغة الحالية
أخبار لبنان
2024-01-22
نعمة محفوض للـLBCI: لن نوقع على الصيغة الحالية
0
آخر الأخبار
2023-12-14
مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم من كل الفئات. للتواصل: 79141715
آخر الأخبار
2023-12-14
مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم من كل الفئات. للتواصل: 79141715
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللاجئون الفلسطينيون أمام مخاطر وقف تمويل الأونروا وانعكاس ذلك على واقعهم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللاجئون الفلسطينيون أمام مخاطر وقف تمويل الأونروا وانعكاس ذلك على واقعهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حرب غزة... الجيش الإسرائيلي يكثف قتاله في خان يونس
تقارير نشرة الاخبار
13:19
حرب غزة... الجيش الإسرائيلي يكثف قتاله في خان يونس
0
أخبار دولية
13:05
العامود الفقري لمصر في خطر
أخبار دولية
13:05
العامود الفقري لمصر في خطر
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 28-1-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 28-1-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
كيف يبدو المشهد الميداني الجنوبي في ظل التهديدات السياسية والعسكرية الاسرائيلية المتصاعدة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:53
كيف يبدو المشهد الميداني الجنوبي في ظل التهديدات السياسية والعسكرية الاسرائيلية المتصاعدة؟
0
أخبار دولية
06:13
الأوضاع في قطاع غزة بين وزيري الخارجية المصري والسعودي: الاولوية وقف فوري لإطلاق النار
أخبار دولية
06:13
الأوضاع في قطاع غزة بين وزيري الخارجية المصري والسعودي: الاولوية وقف فوري لإطلاق النار
0
أخبار لبنان
05:02
الراعي: يعملون على عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة ليخلو لهم الجو لقضم مال الدولة
أخبار لبنان
05:02
الراعي: يعملون على عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة ليخلو لهم الجو لقضم مال الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تذليل عقبات كانت تعترض صفقة جديدة للأسرى مع حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تذليل عقبات كانت تعترض صفقة جديدة للأسرى مع حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الدفاع المدني بكل ما لديه جاهز لموسم الثلج
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الدفاع المدني بكل ما لديه جاهز لموسم الثلج
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:50
مصادر أمنية تنفي للـLBCI حدوث اي حريق او انفجارات في المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة
خبر عاجل
15:50
مصادر أمنية تنفي للـLBCI حدوث اي حريق او انفجارات في المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة
2
خبر عاجل
11:36
بايدن: ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا
خبر عاجل
11:36
بايدن: ثلاثة عسكريين أميركيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا
3
أخبار دولية
05:15
مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول
أخبار دولية
05:15
مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول
4
حال الطقس
07:52
انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟
حال الطقس
07:52
انخفاض بالحرارة وامطار مترافقة ببرق ورعد... هل تلامس الثلوج الـ 800 م؟
5
فنّ
15:29
"على سليمان فرنجيه اعتزال العمل السياسي ونبيه برّي أكبر فاسد"... تصريحات سياسية جريئة لوجيه صقر: هل يترشّح للنيابة من جديد؟
فنّ
15:29
"على سليمان فرنجيه اعتزال العمل السياسي ونبيه برّي أكبر فاسد"... تصريحات سياسية جريئة لوجيه صقر: هل يترشّح للنيابة من جديد؟
6
آخر الأخبار
15:46
"كان" الاسرائيلية نقلا عن مصدر غربي في بيروت: كان هناك لقاء غير اعتيادي في بيروت بين نائب رئيس المخابرات الألمانية والنائب نعيم قاسم بدون نتائج
آخر الأخبار
15:46
"كان" الاسرائيلية نقلا عن مصدر غربي في بيروت: كان هناك لقاء غير اعتيادي في بيروت بين نائب رئيس المخابرات الألمانية والنائب نعيم قاسم بدون نتائج
7
فنّ
06:24
تاتيانا مرعب وقبلة رومنسية في عيد ميلادها... فهل هي حامل بطفلها الثالث؟ (صور)
فنّ
06:24
تاتيانا مرعب وقبلة رومنسية في عيد ميلادها... فهل هي حامل بطفلها الثالث؟ (صور)
8
منوعات
14:15
عاينها أكثر من طبيب وأكّدوا لها أنها بصحة جيّدة... ما اكتشفته بعد ذلك مرعب!
منوعات
14:15
عاينها أكثر من طبيب وأكّدوا لها أنها بصحة جيّدة... ما اكتشفته بعد ذلك مرعب!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More