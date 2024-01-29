الامن العام يذكر الرعايا السوريين المخالفين لنظام الاقامة بتسوية أوضاعهم

ذكّرت المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين المخالفين لنظام الإقامة (دخول شرعي أو خلسة)، مهما كانت مدة المخالفة ومهما كان سبب دخولهم الى لبنان (تعهد مسؤولية، سياحة) والراغبين بتسوية أوضاعهم للمغادرة، التقدم مباشرة من الدوائر والمراكز الحدودية للإستفادة من التسهيلات والإجراءات التي تقدمها هذه المديرية.