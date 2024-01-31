إحباط محاولات تسلل غير شرعي عبر الحدود الشمالية

في سياق مكافحة أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش خلال الشهر الحالي محاولات تسلل نحو 900 سوري عند الحدود اللبنانية - السورية.