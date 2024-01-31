الأمن العام: بدء التحضيرات لإطلاق قافلة عودة طوعية للرعايا السوريين

ضمن إطار برنامج العودة الطوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن بدء التحضيرات لإطلاق قافلة عودة طوعية في موعد يحدد لاحقًا.



وأشارت إلى أن طلبات الرعايا السوريين الراغبين بالعودة طوعًا إلى بلادهم تقبل لدى مراكز الأمن العام الإقليمية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة إعتبارًا من يوم الخميس الواقع فيه 01/02/2024.