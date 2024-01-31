صوفي مشلب تنتصر مجددًا... ما جديد قضيتها؟

أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في المتن كارلا رحال حكم بالشكوى المقامة من قبل رئيسة لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء كلود سمعان ضد فوزي مشلب والد الطفلة صوفي التي تعرضت لخطأ طبي في مستشفى الروم، مطالبةً بتعويض قدره ٥٠٠ مليون ليرة أي ٣٣٠ ألف دولار تاريخ تقديم الشكوى، مدعيةً أن والد الطفلة تخطى أصول التقاضي عندما تقدم بشكوى جزائية ضدها أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان حيث أصدرت قاضي التحقيق سندرا مهتار قرارًا ظنيًا بحق المدعية وبحق نقيب الأطباء السابق ريمون صايغ بجرم إصدار تقرير كاذب من نقابة الأطباء.وقضت القاضي كارلا رحال بحكمها أن إدعاء فوزي مشلب كان صحيحًا وأن التقرير الصادر من نقابة الاطباء لا ينطبق على الواقع الطبي للطفلة وأن التقرير أخفى معطيات أساسية بهدف منع ظهورها لأسباب الضرر الدماغي وأن التقرير هو تقرير كاذب ينطبق على المادة ٤٦٦ من قانون العقوبات حيث العقوبة سنتين سجن.وخلص الحكم:- برد الدعوى أساسًا لعدم قانونيتها- بتدريك الطبيبة كلود سمعان الرسوم والنفقات كافة.وقد تمثل المدعى عليه بوكيليه المحاميان أيمن جزيني وجورج خوري.