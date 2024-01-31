فيضان نهر الليطاني وانجراف للتربة وقطع طرق

تسببت غزارة الأمطار بفيضان نهر الليطاني، ما أدى إلى جرف التربة من البساتين الموجودة على ضفافه، وإلى إنهيار جدار دعم وقطع بعض الطرق، حيث عملت عناصر البلدية، بمساعدة الأهالي وجمعيات خيرية، على إعادة فتحها وتسهيل حركة المرور أمام المواطنين.