أمن الدولة في الجنوب توقف سوريًا يبتز الناس

بهدف إستمرارها في محاربة عمليات النصب والإحتيال، وبعد توافر معلومات حول إقدام أحد السوريين على إنشاء موقع إلكتروني تحت إسم "account.elontrad.net"، يقوم عبره بإيهام عشرات الأشخاص بالحصول على أرباح مالية من خلال الإستثمار فيه، أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة، وبناءً على إشارة القضاء المختص، السوري (س.أ.)، الذي اعترف خلال التحقيق بأنه كان يوهم عددًا من الأشخاص بإيداع مبلغ مالي قدره يراوح بين ٢٠٠٠ و ٥٠٠٠ دولار في موقعه الإلكتروني، مقابل الحصول على مقدار المبلغ نفسه بعد فترة، وقد عمد الموقوف إلى حذف الموقع وإقفال كل الحسابات الخاصة به، بعد إستحصاله على أموال طائلة من المواطنين.