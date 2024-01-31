كيف يبدو المشهد الميداني الجنوبي اليوم؟

إحباط محاولات تسلل غير شرعي عبر الحدود الشمالية

إحباط محاولات تسلل غير شرعي عبر الحدود الشمالية

المساعدون القضائيون يبدأون إضرابهم الشامل بدءًا من بعد غد الخميس