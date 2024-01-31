مفرزة استقصاء شرطة بيروت أوقفت شخصاً مطلوباً للقضاء بجرم اختطاف فتاة قاصر

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول المدعو: ا. ح. (مواليد عام 2008، لبناني)، والمتّهم باختطاف الفتاة القاصر: ن. ط. (من مواليد عام 2009، لبنانيّة)، من إحدى القرى البقاعيّة، وتواجده في بيروت.وعلى الفور، باشرت عناصر المفرزة استقصاءاتها لمعرفة مكان المخطوفة وتوقيف الخاطف.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت إحدى دوريّاتها، بتاريخ 27/01/2024، من توقيف المذكور، ومعه الفتاة القاصر، في محلّة طريق الجديدة.وتبين أنّه مطلوب بموجب بلاغي بحث وتحرّ بجرم خطف قاصر.وقد أودعا فصيلة طريق الجديدة، للتّوسع بالتّحقيق، وإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.