الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

59 مزيّفة وواحدة حقيقية...عصابة تبيع ذهبًا مزيّفًا بعد ايهام ضحاياها بأنه حقيقي

أمن وقضاء
2024-02-01 | 05:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
59 مزيّفة وواحدة حقيقية...عصابة تبيع ذهبًا مزيّفًا بعد ايهام ضحاياها بأنه حقيقي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
59 مزيّفة وواحدة حقيقية...عصابة تبيع ذهبًا مزيّفًا بعد ايهام ضحاياها بأنه حقيقي

قام مجهولون ببيع ذهب مزيّف للمواطنين بعد إيهامهم بأنه حقيقيّ، وآخر عملية لهم كانت بتاريخ 16-01-2024 في محلة حاريصا، حيث عرضوا على أحد المواطنين بيعه كمية من الذهب وأعطوه عيّنة وهي عبارة عن سوار لليد ذهب حقيقية لفحصها في محلات المجوهرات. وبعد أن تأكَّد منها، أقدم على شراء 60 قطعة بقيمة 18000 دولار أميركي، ليتبيّن له لاحقًا أن 59 منها مزيّفة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية أفراد عصابة النصب والاحتيال وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصلت الشعبة إلى تحديد هويتهم، ومن بينهم:

م. ذ. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري) الرأس المدبّر
م. ش. (من مواليد عام ١٩٩٤، سوري)
ع. ت. (من مواليد عام ١٩٩٦، سوري)

وبتاريخي 20و21-01-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيف الأول في محلة النبعة، وأوقف الثاني والثالث في محلة الشويفات على متن سيارة نوع "ميني كوبر" لون فضي تُستَخدَم في تنفيذ عملياتهم -تم ضبطها-. وبتفتيشهما، ضبط بحوزتهما مبلغ /2700/ دولار أميركي.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة اشتراكهم بتنفيذ عمليات نصب واحتيال طالت مواطنين عن طريق بيعهم ذهبًا مزيّفًا، بحيث يعرضون على الضحيّة عيّنة حقيقية لفحصها في محلات المجوهرات، ومن بعدها يقومون بتسليمه القطع المشابهة للعيّنة وهي مزيّفة، وأضافوا أن الأول هو الرأس المدبّر.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

مزيّفة

وواحدة

حقيقية...عصابة

ذهبًا

مزيّفًا

ايهام

ضحاياها

حقيقي

كيف تبدو الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان؟ وماذا عن خفض الحشود العسكرية الاسرائيلية على الحدود؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:41

نتنياهو: يجري بذل "جهود حقيقية" لإعادة الرهائن ومن السابق لأوانه القول كيف سيحدث ذلك

LBCI
فنّ
2024-01-26

كارلا حداد توجّه رسالة علنيّة لإليسا: "أنتِ ملهمة حقيقية"

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-25

النائب علي حسن خليل: هناك فجوات حقيقية في الموزانة لا يمكن تداركها من دون الحكومة

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-22

المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي بغزة لـ"الجزيرة": أكثر من 400 ألف فلسطيني في غزة يعيشون مجاعة حقيقية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:58

كيف تبدو الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان؟ وماذا عن خفض الحشود العسكرية الاسرائيلية على الحدود؟

LBCI
أمن وقضاء
2024-01-31

مفرزة استقصاء شرطة بيروت أوقفت شخصاً مطلوباً للقضاء بجرم اختطاف فتاة قاصر

LBCI
أمن وقضاء
2024-01-31

كيف يبدو المشهد الميداني الجنوبي اليوم؟

LBCI
أمن وقضاء
2024-01-31

أمن الدولة في الجنوب توقف سوريًا يبتز الناس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-01-06

أصالة نصري تغيب عن افتتاح فيلم ابنها... فما السبب؟

LBCI
منوعات
09:55

ما طلبه منها غريب ومرعب... عروس تعيد النظر في حساباتها والسبب: اتفاقية جنسية؟!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-30

الجميع ينتظر الرد الاميركيّ.. فكيف سيؤثر على الانتخابات الرئاسية الاميركيّة؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-01-25

بروز الثدي عند الرجال يمكن أن يسبب الموت... إليكم التفاصيل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:10

المزارعون يحاصرون البرلمان الأوروبي في بروكسل

LBCI
أخبار لبنان
08:04

لقاء جمع وزير الخارجية الهنغاريّ بباسيل

LBCI
أخبار لبنان
04:24

جويل بو عبود: لمواجهة حملة التخوين التي يشنّها حزب الله على الكتائب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

خط زمنيّ.. معرض يوثّق ٤٠ عامًا من قضية مفقودي الحرب الأهلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

تنين بالليل مسرحية غنائية تعالج قضية الانتحار بقالب كوميديّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

خروج مبكّر للسعودية من كأس آسيا فمن المسؤول؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مليونا فلسطينيّ إلى 14 كيلومترًا مربعًا... هذه هي قصة المواصي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

سعي إسرائيليّ لرسم مستقبل القطاع بعد الحرب.. ونتنياهو يتحدث عن جهود لإعادة الأسرى لدى حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

حزب الله في العراق لن يضرب أميركا بعد اليوم... لماذا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:34

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على كيانات وأفراد في لبنان وتركيا لدعم الشبكة المالية لفيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني

LBCI
منوعات
15:35

بعد أن أجرت عملية جراحية انتفخ ثديها بشكل مخيف... وهذا هو السبب! (صورة)

LBCI
حال الطقس
01:53

ماذا في تفاصيل طقس اليوم؟

LBCI
منوعات
15:07

اغتصاب عروس قبل يوم من زواجها... وما فعلته عائلة العريس صادم!

LBCI
رياضة
08:11

ترقبوا في الثامنة مساءً مباشرة على شاشة الـLBCI كأس موسم الرياض في كرة القدم بين النصر السعودي وانترميامي الاميركي والذي يجمع نجميّ اللعبة ميسي ورونالدو

LBCI
منوعات
02:35

خيبة أمل وخيانة... عاد إلى المنزل فضبط زوجته مع شقيقه في غرفة النوم!

LBCI
منوعات
10:27

خلال رحلتها في السوبرماركت... منشئة محتوى مثيرة للجدل مشت بين الرفوف ثم كشفت عن ملابسها الداخلية المثيرة! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:55

ذهبت في إجازة مع حبيبها وانتهى بها الأمر مع شخص آخر... وهذه قصتها الرومانسية!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More