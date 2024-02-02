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مروّج مخدّرات ينشط في مناطق جبل لبنان... هكذا تم توقيفه بالجرم المشهود
أمن وقضاء
2024-02-02 | 06:51
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مروّج مخدّرات ينشط في مناطق جبل لبنان... هكذا تم توقيفه بالجرم المشهود
توافرت معلومات لدى المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، عن قيام شخص بترويج المخدّرات في مناطق جبل لبنان.
وبتاريخ 29-01-2024، وبعد رصدٍ وتعقّب، نصبت قوّة من هذه المجموعة كمينًا محكمًا في محلة الجديدة، حيث تمكّنت من توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات، وهو: ع. د. (من مواليد عام 1993، لبناني).
وبتفتيشه، ضبط بحوزته كمية من الكوكايين مقسّمة داخل /36/ ظرفًا ومعدّة للتّرويج، هاتف خلوي، ومبالغ مالية عبارة عن /890/ دولارًا أميركيًا و/4،367،000/ ليرة لبنانية.
وأودع مع المضبوطات المرجع المعني للتوسّع بالتحقيق معه، عملاً بإشارة القضاء المختص.
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