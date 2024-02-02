مداهمات للجيش في بريتال... وضبط سيارة مسروقة

نفّذت قوة من الجيش اللبناني عمليات دهم لمنازل عدد من المطلوبين داخل بلدة بريتال في بعلبك، على خلفية سرقة سيارة من نوع كيا سيراتو لون اسود من مدينة صيدا.



وتمكنت الدورية من ضبط سيارة مسروقة.