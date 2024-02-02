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قائد الجيش: لا وجود لكلمة مستحيل إلا في قاموس الضعفاء

أمن وقضاء
2024-02-02 | 10:00
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قائد الجيش: لا وجود لكلمة مستحيل إلا في قاموس الضعفاء
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قائد الجيش: لا وجود لكلمة مستحيل إلا في قاموس الضعفاء

تفقَّد قائد الجيش العماد جوزاف عون اللواء اللوجستي في ثكنة يوسف الأسطا – كفرشيما حيث التقى الضباط والعسكريين واطّلع على سير العمل في مديريات اللواء وأقسامه ولا سيما المعامل والمصالح المستحدثة، واستمع إلى إيجاز حول مهماته وخطط تحديثه.

وشدد على أهمية اللوجستية ودورها الفاعل بخاصة في أوقات الأزمات، وتوجّه إلى العناصر بالقول: "يواصل اللواء اللوجستي تَطوره رغم الظروف الصعبة التي نعيشها بفضل الإرادة القوية وحس المبادرة والتخطيط السليم".

كما أشاد بالجهود التي يبذلها العناصر رغم الصعوبات من أجل تعزيز قدرات الجيش، لافتًا إلى أن النجاح نابع من الإرادة، وأن الحروب تُخاض بالسلاح لكن الانتصار يكون بالرجال.

بعدها انتقل إلى مديرية التأليل حيث زار غرفة إدارة الشبكة والنظم (NOC) ومركز المعلومات، واطّلع على سير العمل في المديرية ومشاريعها المستقبلية.

وقال: "أنتم عصب الجيش. أهنئكم على الإنجازات التي حققتموها ضمن الإمكانات المتوافرة على مدى السنوات الأربع الماضية خلال إحدى أسوأ الأزمات التي شهدَتْها المؤسسة العسكرية، وهذا دليل على إيمانكم بلبنان والمؤسسة، وعلى ما تتحلون به من إبداع في تحويل الأزمة إلى فرصة، فلا وجود لكلمة مستحيل إلا في قاموس الضعفاء. الوطن مسؤوليتنا والجيش هو صخرة لبنان وأنتم صخرة الجيش، فكونوا دائمًا على قدر المسؤولية". 
 
 

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