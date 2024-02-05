جثة مصابة بطلق ناري قي كسارة

عثر على المدعو ه.ش.د في العقد الخامس من العمر مصابًا بطلق ناري في رأسه داخل سيارة من نوع فان "سانغ يونغ" بالقرب من طلعة الأنطونية في كسارة.



وعلى الفور، توجهت عناصر قوى الأمن الداخلي من فصيلة المعلقة والطبيب الشرعي والأدلة الجنائية إلى المكان، وبوشرت التحقيقات.