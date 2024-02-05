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انتحلا صفة أمنية وسلبا عددًا كبيرًا من المواطنين... هل وقعتم ضحيّتهما؟

أمن وقضاء
2024-02-05 | 07:06
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انتحلا صفة أمنية وسلبا عددًا كبيرًا من المواطنين... هل وقعتم ضحيّتهما؟
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انتحلا صفة أمنية وسلبا عددًا كبيرًا من المواطنين... هل وقعتم ضحيّتهما؟

بعد أن كثُرت جرائم السّلب والسّرقة في مختلف المناطق اللبنانية، من قبل عصابة ينتحل أفرادها صفة أمنية، ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، كُلّفت القطعات المختصة بتكثيف جهودها التقنية والاستعلامية لكشف أفراد العصابة المذكورة. 

ومن خلال المتابعة اليوميّة التي قامت بها شعبة المعلومات والكشف على مواقع حصول هذه العمليات، تبيّن أن أفراد العصابة يستخدمون آلية نوع "رينو داستر" لون أبيض عليها لوحات مزوّرة. وقد نفّذوا العمليات التالية:

بتاريخ 22-10-2023: في محلّة الدّورة، سلب مواطن أمواله وهاتفه الخليوي.
بتاريخ ١٤-١٢-۲۰۲۳: في محلّة جسر الواطي، سلب مواطن ٥٠ مليون ليرة لبنانية.
بتاريخ ١٥-۱۲-۲۰۲۳: في محلّة الزلقا، سلب مواطن ٤٥٠ مليون ليرة لبنانية.
بتاريخ 7-1-2024: في محلّة برج حمود، سلب مواطن مبلغ وقدره ٥,٣٠۰,۰۰۰ ليرة لبنانية و۱۸۲ دولارًا أميركيًا.
بتاريخ 9-1-2024: في محلّة طريق المطار، سلب مواطن مبلغ ٥۰۰۰ دولار أميركي
بتاريخ ١٢-١-٢٠٢٤: في محلّة زوق مصبح، سلب مواطن حقيبة بداخلها مبلغ ۲۰۰ مليون ليرة لبنانية وأوراقه الثبوتية.
بتاريخ 12-1-2024: في محلّة نهر الكلب، سلب مواطن مبلغ من المال وقدره ٢,٦٦٠ دولارًا أميركيًا وهاتف خلويًا.
بتاريخ 20-1-2024: في محلّة الدّورة، سلب مواطن حقيبة بداخلها مبلغ ۱5۰ دولارًا أميركيًا وإجازة سوق.
بتاريخ ۲۲-١-٢٠٢٤: جادّة الرئيس إميل لحّود، سلب مواطن مبلغ ۷۰۰ دولار أميركي بعد صعقه بصاعق كهربائي.
بتاريخ 23-1-2024: في محلّة أنطلياس، سلب مواطن محفظته وأمواله.
بتاريخ 24-1-2024: في محلّة طبرجا، سلب مواطن مبلغ ۱۵۰۰ دولار اميركي و٥٠ مليون ليرة لبنانية.
بتاريخ 24-1-2024: في محلّة خلدة، سلب مواطن مبلغ وقدره 4 آلاف دولار أميركي و10 ملايين ليرة لبنانية.
بتاريخ 27-1-2024: في محلّة خلدة (تحت الجسر)، سلب مواطن مبلغ ٢٥٠ دولار أميركي و١٠ ملايين ليرة لبنانية.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، التي قامت بها الشّعبة، تمكّنت، من تحديد المتورطَين بتلك العمليات، وهما:

ذ. س. (من مواليد عام ۱۹۸۹، سوري)
م. ف. (من مواليد عام ۱۹۸۸، سوري)

وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما وتوقيفهما، بما أمكن من السّرعة.

وبتاريخ 27-1-2024، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة في الشّعبة من توقيفهما في الضّاحية الجنوبية، على متن الآليّة المستخدمة في عمليات السّلب، وضبطت بحوزتهما "ولاّعة" على شكل مسدّس ومبلغ مالي. كذلك، ضبطت بداخل السّيّارة نظام إنذار يُستخدم في سيّارات الشّرطة عبارة عن أبواق إنذار ومنبّهات صوتيّة " زمّور خطر"، وأضواء إنذار "فرّيرة".

وبالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة أقدامهما على تنفيذ عشرات عمليات السّلب، منتحلَين صفة أمنية، ومستخدمَين "المسدّس القدّاحة"، وذلك في مناطق: الجديدة، أنطلياس، برج حمود، الدّورة، زوق مصبح، غزير، الشّويفات، خلدة والأشرفية. كما أضافا، انهما أقدما على استئجار سيّارة أخرى نوع "ميني كوبر" من شخص يدعى: - ع. م. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)، بهدف استخدامها في عمليات السّلب، وذلك لإبعاد الشّبهات عنهما، وخوفاً من ملاحقتهما من قِبل القوى الأمنية.

وبتاريخ 28-1-2024، وفي محلّة الجديدة، تمكّنت دوريّة من الشّعبة من توقيف الأخير، وضبطت بحوزته مسدسا حربيّاً. وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه، وبترويجه المخدرات.

وتمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من ضبط السّيارة نوع "ميني كوبر" في الضّاحية الجنوبيّة، وضبطت بداخلها "فريرة" كبيرة الحجم و"زمور خطر".

وأجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا والمضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء.

وعمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة للموقوفَين، وطلبت من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما، التّوجّه الى شعبة المعلومات - فرع جبل لبنان، أو الاتّصال على رقم الهاتف:٥١٣٧٣٢-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 
 

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