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المحكمة العسكرية إستأنفت جلساتها

أمن وقضاء
2024-02-06 | 06:15
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المحكمة العسكرية إستأنفت جلساتها
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المحكمة العسكرية إستأنفت جلساتها

إستأنفت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر جلساتها بدءاً من اليوم، إثر توقّف قسري امتد منذ نهاية العام المنصرم، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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