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إنهيار حائط دعم في السفيرة - الضنية وإخلاء مدرسة وثلاثة مباني سكنية
أمن وقضاء
2024-02-06 | 07:43
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إنهيار حائط دعم في السفيرة - الضنية وإخلاء مدرسة وثلاثة مباني سكنية
عند الساعة الثالثة من فجر اليوم الواقع في ٦ شباط ٢٠٢٤، تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغًا يفيد عن إنهيار حائط داعم بمحاذاة الطريق الرئيسي في بلدة السفيرة - الضنية وحدوث شرخ في أعماق الأرض، ما يهدد بسقوط مبنى مدرسة ثانوية السفيرة الرسمية و٣ مباني سكنية (مؤلف كل منها من ٨ طبقات وكل طبقة مقسمة إلى شقتين) نظرًا لوقوع هذه الأبنية على خط متصل بموقع الإنهيار.
وعلى الفور، حضر عناصر الدفاع المدني من مراكز متعددة وعملوا على إخلاء مبنى المدرسة والمباني السكنية المجاورة (باستثناء بعض الشقق التي قرر سكنها البقاء داخل منازلهم على مسؤوليتهم الشخصية.
ويواصل عناصر الدفاع المدني العمل على تأمين السلامة العامة في موقع حدوث الإنهيار للتمكن من التدخل فورًا عند وقوع أي طارىء.
وقد تسبب الإنهيار بعزل ٦ بلدات بسبب إنقطاع الطريق الرئيسي، إضافة إلى إنقطاع خدمة الإتصالات والإنترنت في تلك البقعة الجغرافية إثر تعطل شبكة الإتصالات نتيجة الإنهيار.
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