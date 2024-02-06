عثر عليها جثة هامدة داخل مكان إقامتها في بئر حسن... هل من يعرف عنها شيئًا؟

بتاريخ 5-2-2024، عثر على جثة إمرأة في العقد السادس من العمر مجهولة الهوية والجنسية فارقت الحياة في مكان إقامتها الكائن في محلة بئر حسن - حرش القتيل بالقرب من سيراميك سلامة، ولا توجد بحوزتها أوراق ثبوتية، ولا أحد يعرف عنها شيئًا، وهي ذات بشرة سمراء، نحيلة البنية، طول قامتها حوالى /155/ سنتم.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئًا الإتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 450897-01.