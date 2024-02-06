"متحدون": جلسة في 13 شباط في القضية المرفوعة من قبل محامي التحالف ضد رياض ورجا سلامة وماريان الحويك

أعلن تحالف "متحدون" في بيان أنه "وبعد طول إنتظار سبقه إقصاء متعمد لأصحاب القضية والصفة، تستكمل في جلسة 13 شباط 2024 القضية المرفوعة من قبل محامي تحالف متحدون ضد رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بتهمة الإثراء غير المشروع وإساءة الأمانة وتبييض الأموال وغيرها من التهم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، خلف القاضي شربل أبو سمرا، الذي لا بد وأن يحاسب ولو في آخر يوم من حياته، والذي سجل القضية برقم 202/2023 بتاريخ 15 آذار 2023، إلى جانب الشكوى الجزائية الأساسية الأولى المقدمة من المحامين بتاريخ 2 شباط 2023 أمام النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان غادة عون والمدعية فيها بموجب ورقة الطلب أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور على الأخوين سلامة والحويك، والمسجلة برقم 68/2021 والتي سجلت برقم الأساس 3337/م/202.