العماد جوزاف عون تفقد قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية: صمود الجيش هو السبب الأساسي في الحفاظ على الاستقرار الأمني

العماد جوزاف عون: الانضباط هو عصب الجيوش

تفقَّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية، حيث التقى الضباط والعسكريين واطّلع على المهمات المنفذة وسير العمل في مختلف الأقسام.



وزار قسم الأدلة الجنائية حيث جرى عرض التقنيات المستحدثة ضمن إطار تطوير إمكانات كشف الجريمة ثم استمع إلى إيجاز عن المهمات التي تتولاها وحدات الشرطة العسكرية، خصوصا في سياق المحافظة على المناقبية والانضباط والقيام بالتحقيقات.



وأشاد العماد عون بصمود العناصر واستمرارهم رغم الصعوبات، معتبرًا أن الانضباط هو عصب الجيوش، وأن صمود الجيش هو السبب الأساسي في الحفاظ على الاستقرار الأمني.



وقال: "الجيوش تُبنى للدفاع عن الأرض، ونحن نواصل التضحية دفاعًا عن لبنان لأن التضحية هي في صلب شعارنا، وهدفُنا مصلحة بلدنا فقط".



وأضاف: "فليبقَ إيمانكم بوطنكم ثابتًا ولا تعبؤوا بالشائعات".