سحب سيارة عالقة في الثلوج في فغري-دوما

عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٧:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٢/٠٦ على سحب سيارة رباعية الدفع عالقة في الثلوج في فغري-دوما-البترون، وذلك لتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.