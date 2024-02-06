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سحب سيارة عالقة في الثلوج في فغري-دوما

أمن وقضاء
2024-02-06 | 10:44
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سحب سيارة عالقة في الثلوج في فغري-دوما
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سحب سيارة عالقة في الثلوج في فغري-دوما

عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٧:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٢/٠٦ على سحب سيارة رباعية الدفع عالقة في الثلوج في فغري-دوما-البترون، وذلك لتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.

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