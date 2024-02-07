يبيع معدّات عبر موقع وهمي ويقفل خطه بعد قبض ثمنها... هل وقعتم ضحية أعماله؟

أوقف مكتب المديريّة العامّة لأمن الدولة في طرابلس السّوريّ (م.ح.)، الذي أنشأ موقعاً وهميّاً لشركة بيع معدّات للبحث عن المعادن والذّهب.



وفي التفاصيل، استهدف الموقوف أشخاصاً من جنسيّاتٍ عربيّة مختلفة، يشترون المعدّات عبر "الأونلاين" ويرسلون ثمنها عبر شركات تحويل الأموال.



وبعد قبض المبلغ، كان الموقوف يُقدِم على إقفال خطّه ثمّ يعاود جُرمه مرّةً أخرى من خلال رقم هاتف آخر.



وأجري التحقيق معه، وتمّ تسليمه إلى الجهات المختصّة بناءً على إشارة القضاء.