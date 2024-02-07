قائد الجيش والسفير الألماني يوقعان إتفاقية هبة بقيمة مليوني يورو لدعم الجيش

وقع قائد الجيش العماد جوزيف عون والسفير الألماني في لبنان Kurt Georg Stoeckl-Stillfried إتفاقية تقدم بموجبها السلطات الألمانية هبة بقيمة مليوني يورو لدعم الجيش، على أن يخصص مليون يورو منها لتأمين الوقود ومليون يورو لدعم الطبابة.



وتأتي هذه الهبة كإضافة لهبة مماثلة قدمت سابقًا.



واعتبر العماد عون أن هذه المساعدة بالغة الأهمية في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة، معربًا عن تقديره للسلطات الألمانية على وقوفها إلى جانب المؤسسة العسكرية.



كذلك، أكد السفير الألماني أن بلاده ملتزمة بدعم الجيش بمختلف السبل نظرًا للمهمات الحيوية التي يضطلع بها.