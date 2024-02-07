الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قائد الجيش والسفير الألماني يوقعان إتفاقية هبة بقيمة مليوني يورو لدعم الجيش

أمن وقضاء
2024-02-07 | 08:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قائد الجيش والسفير الألماني يوقعان إتفاقية هبة بقيمة مليوني يورو لدعم الجيش
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قائد الجيش والسفير الألماني يوقعان إتفاقية هبة بقيمة مليوني يورو لدعم الجيش

وقع قائد الجيش العماد جوزيف عون والسفير الألماني في لبنان Kurt Georg Stoeckl-Stillfried إتفاقية تقدم بموجبها السلطات الألمانية هبة بقيمة مليوني يورو لدعم الجيش، على أن يخصص مليون يورو منها لتأمين الوقود ومليون يورو لدعم الطبابة.

وتأتي هذه الهبة كإضافة لهبة مماثلة قدمت سابقًا.

واعتبر العماد عون أن هذه المساعدة بالغة الأهمية في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة، معربًا عن تقديره للسلطات الألمانية على وقوفها إلى جانب المؤسسة العسكرية.

كذلك، أكد السفير الألماني أن بلاده ملتزمة بدعم الجيش بمختلف السبل نظرًا للمهمات الحيوية التي يضطلع بها.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

والسفير

الألماني

يوقعان

إتفاقية

بقيمة

مليوني

الجيش

LBCI التالي
يُروّج المخدّرات في صور ومحيطها...والقبض عليه بالجرم المشهود
تعميم صورة المفقود القاصر محمد الريس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-01-10

لقاء بين قائد الجيش ووزيرة الخارجية الألمانية

LBCI
امن وقضاء
2023-12-06

بحث في الاوضاع العامة بين قائد الجيش والسفيرة الأميركية والسفير البرازيلي..

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-05

الجميّل لـ "عشرين 30": لدي كامل الثقة بالجيش اللبناني والدعم الدولي للجيش أقوى سلاح بوجه اسرائيل لذلك عندما ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب الجميع سيقف الى جانب البلد

LBCI
امن وقضاء
2024-02-02

قائد الجيش تفقد اللواء اللوجستي ومديرية التأليل: الحروب تُخاض بالسلاح لكن الانتصار يكون بالرجال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:25

تدابير سير على الطريق الدولية في بلدة مكسة

LBCI
أمن وقضاء
02:21

يبيع معدّات عبر موقع وهمي ويقفل خطه بعد قبض ثمنها... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
01:34

يُروّج المخدّرات في صور ومحيطها...والقبض عليه بالجرم المشهود

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-06

تعميم صورة المفقود القاصر محمد الريس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:21

"زوجي خاني وترك ابنو بالغرفة ونزل".... شروق تفضح دكتور فود: خانها مع هذه التيكتوكر اللبنانية ومنتجاته "معفنة"؟! (فيديو)

LBCI
منوعات
10:43

"المظلوم عند ربو بريء"... كاتريكسا ترد على شروق ودكتور فود وهذا ما قالته! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-06

الخارجية الأميركية: بلينكن وصل إلى الأردن الذي نعتبره شريكًا حيويًا للمساعدة على منع انتشار الصراع في المنطقة

LBCI
منوعات
15:36

طبيب من غزة يحكي تجربة اعتقاله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

"أمل" تشيّع عناصرها في صور وحزب الله ينعى المزيد من الشهداء... ما جديد الميدان الجنوبي؟

LBCI
أخبار دولية
07:26

رئيسي: حضور أميركا في العراق وسوريا وأفغانستان يزعزع أمن المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
06:23

المطارنة الموارنة شجبوا التعرض للراعي: المطلوب السهر على المنطقة الحدودية

LBCI
أخبار دولية
04:52

بعد رد "حماس" على "اتفاقية الاطار"... ما هو الجواب الاولي لاسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

البطريرك العلاّمة إسطفان الدويهي... على طريق القداسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ملايين الإثراء غير المشروع لضباط أمنيين إلى الواجهة من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أرقام الإصابات بالسرطان إلى ارتفاع في السنوات المقبلة... فكيف نتجنب الإصابة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هل دخلت حركة أمل مسرح عمليات الجنوب؟

LBCI
أخبار دولية
13:33

ماذا يفعل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة للمرة الخامسة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:21

"زوجي خاني وترك ابنو بالغرفة ونزل".... شروق تفضح دكتور فود: خانها مع هذه التيكتوكر اللبنانية ومنتجاته "معفنة"؟! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
12:25

نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ملايين الإثراء غير المشروع لضباط أمنيين إلى الواجهة من جديد

LBCI
خبر عاجل
12:30

وزير الخارجية القطري: تسلمنا ردًا من حماس بشأن الإتفاق الإطاري يتضمن ملاحظات وفي مجمله إيجابي

LBCI
خبر عاجل
13:42

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم

LBCI
حال الطقس
00:28

طقس مستقر حتى يوم الجمعة... والأمطار عائدة

LBCI
منوعات
15:00

أهمل زوجته وخانها مرات عدة... وهذا ما شعر به عندما عاملته بالمثل!

LBCI
منوعات
12:09

رسمت وشماً بين ثدييها لكنها منزعجة من النتيجة... وهذا ما فعله معها فنان الوشم! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More