تدابير سير على الطريق الدولية في بلدة مكسة

إعتبارًا من الساعة 21:00 ولغاية الساعة 03:00 من تاريخي 7و8/2/2024، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال مد لمجاري الصرف الصحي على الطريق الدولية في بلدة مكسة البقاعية مقابل مطعم "شاورما المحطة" بالإتجاهين.



لذلك، سيتم منع المرور طيلة الفترة المذكورة أعلاه، وسيتم تحويل السير صعودًا باتجاه بيروت من بلدة جديتا وقب الياس، ونزولًا من بيروت باتجاه البقاع من مفرق مكسة العالي (القناطر).



وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير التوجيهية تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للإزدحام.