غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟

قوى الأمن تعمّم صورة المفقود عماد أحمد غنوم

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود عماد أحمد غنوم (من مواليد عام 1979، لبناني) الذي غادر منذ حوالى اليومين منزله الكائن في بلدة الفوار - قضاء زغرتا، ولم يعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر الرميله في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 660003-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.