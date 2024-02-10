الجيش: توقيف لبناني وسوري في بلدة دورس - بعلبك لتشكيلهما مع آخرين عصابة لترويج المخدرات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه "بتاريخ 9 /2 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة دورس - بعلبك اللبناني (أ.م.) والسوري (ح.ح.) لتشكيلهما مع آخرين عصابة لترويج المخدرات في بيروت والبقاع. كما أن اللبناني مطلوب بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف لارتكابه جرائم عدة منها إطلاق النار مع آخرين على دورية من المديرية بتاريخ 16 /2 /2023 في بلدة حورتعلا - بعلبك ما أدى إلى استشهاد ٣ عسكريين".



وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأنه ضُبط في حوزتهما سلاح حربي وكمية من الذخائر.



وأشارت الى أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.