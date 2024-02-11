خطفوه وعائلته ثم قاموا بتعذيبهم وابتزاز ذويه في الخارج... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم

بتاريخ 27-1-2024، أقدم مجهولون على خطف المدعو (م. ر.، مواليد عام 1981، سوري) وزوجته وطفليهما من بلدة البيسرية-صيدا، وقام الخاطفون بضرب (م. ر.) وتعذيبه وتصويره أثناء قيامهم بذلك، وإرسال مقاطع الفيديو إلى ذويه في سوريا والسويد، مطالبين بفدية مالية بقيمة /4000/ دولار أميركي، مقابل الإفراج عنهم أو قتلهم.



وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم وتحرير المخطوفين، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الخاطفين، وهم كل من:

ع. ر. خ. (مواليد عام 1990، سوري)

ع. ط. (مواليد عام 1986، سوري)

م. ط. (مواليد عام 2001، سوري).



وبتاريخ 29-1-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من تحديد مكان إحتجاز المخطوفين داخل شقة الأول في محلة قلحاتا-الكورة، حيث نفذت عملية مداهمة للشقة وأوقفت الأول في داخلها وحررت المخطوفين. وبالتزامن، تم إلقاء القبض على الثاني والثالث في بلدة فيع-الكورة، وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم هواتف خلوية، كما عثر بحوزة الثاني على بطاقتي هوية عائدتين للمخطوف وزوجته.



وبالتحقيق معهم، إعترف الأول بأنه الرأس المدبر لعملية الخطف التي نفذها بمساعدة الثاني والثالث، وأنهم احتجزوا المخطوفين في منزله، وأقدموا على ضرب المدعو (م. ر.) وتعذيبه وتصويره وإرسال الفيديوهات إلى ذويه لابتزازهم للحصول على مبالغ مالية، واعترف الثاني والثالث بما نسب إليهما.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

