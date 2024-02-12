قتيل وجريح في حادث سير على طريق قب الياس - عميق

أسفر حادث سير وقع على طريق قب الياس - عميق عند مفرق التل الأخضر عن وقوع قتيل وجريح.



وعملت عناصر الدفاع المدني على إستعمال أدوات القص الهيدروليكية لسحب القتيل جراء تضرر هيكل السيارة بشكل كبير.



وعملت عناصر من الدفاع المدني ومن الصليب الأحمر اللبناني على نقل القتيل والجريح إلى مستشفى شتورة.